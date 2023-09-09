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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محلل اقتصادي يوضح أهم الملفات المطروحة على طاولة مجموعة العشرين

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

كشف محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، عن أهم الملفات المطروحة على طاولة مجموعة العشرين، قائلا: مجموعة العشرين حسب تكوينها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعتبر أرض المعارك بين المجموعات الدولية، ومنها المجموعة الدولية مع أمريكا، وروسيا والصين وباقي الدول.

 

قمة مجموعة العشرين

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مجموعة العشرين تعتبر أرضًا للتوافق بين تلك الدول وصراعاتها مع بعضها البعض، لأنها تجتمع بالقمة وتناقشها وتحاول الوصول إلى حلول.

 

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا الاقتصادية الدولية ستتم مناقشتها، ومنها قضية التغير المناخي وكيفية مواجهته، والتنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة.

 

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