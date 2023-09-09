دياب يستعد لطرح أغنية "هاروني بوس" على يوتيوب

يستعد الفنان دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "هاروني بوس" كلمات محمد النجار والحان محمد يحي وتوزيع توما.

وكان قد طرح المطرب دياب، مؤخرا وفريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الأغنية تدور فى إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

وكان حرص النجم دياب على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته هاجر الإبيارى، حيث شارك جمهوره صورة تجمعهما وكتب عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: عيد ميلاد الحب ذاته ️كل سنة وأنتى نور حياتى كل سنة وأنتى جنبى ومعايا وفى حضنى كل سنة وأنتى أجمل وأحلى حاجة حصلت فى عمرى كله ربنا يخليكى ليا ويباركلى فيكى ويقدرنى أسعدك يا روح القلب كل سنة وأنتى الحب كله.

بوست دياب

وكان حرص الفنان دياب على كشف كواليس مشاهده مع الفنانة منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية، مؤكدا أنه تشرف بالتعاون معها وأكد قائلًا: "منى زكي مقاتلة، ومش مجرد موهوبة بس، ولكن فيها روح قتالية أكبر من رجالة كتير، وده حصل مع مشهد كسر ايديها، لما كملت وتحملت ألم كبير جداً، وتحاملت على نفسها علشان تخلص المشهد بأحسن وأفضل صورة".

دياب: مني زكي لديها قوة شديدة وإصرار على التفاني بعملها

وأضاف دياب فى تصريحات تليفزيونية لإسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة": "منى زكي إلى الآن واضعة جبيرة على ذراعها بسبب كسر بها، وهو ما يثبت قوتها الشديدة وإصرارها على التفاني في عملها".

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وكان كشف الفنان دياب، سر جملته الشهيرة «باشا مصر» في مسلسل «كلبش»، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي حقق به نجاحًا كبيرًا، بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الأول.

وأصبحت جملة دياب مثل العلامة المميزة للفنان أمير كرارة، ولا تُقال على أي شخص غيره.

دياب

وكشف دياب لأول مرة سر هذه الجملة وكيف اختار هو إضافتها في الاسكربت وحققت هذا الانتشار الذي لم يتوقعه حتى أمير كرارة نفسه، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» المُقدم عبر شاشة قناة «dmc».

وقال دياب: «الجملة بتاعة باشا مصر أخدتها من واحد صاحبي اسمه أشرف، كانت دائمًا تلازمه لأنه كان عارف ضُباط كتير، عشان كدا أنا استأذنته نقولها في المسلسل».

وتابع دياب خلال الحلقة: «أنا أصلًا بحب بيتر ميمي جدًا هو وكرارة، وأول ما اتعرض عليا الشغل في المسلسل، قلت لأمير أنا معاك أنت وبيتر لو داخلين حرب».

وشارك دياب في سيزون رمضان السابق بمسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، والذي ضم عدد كبير من الفنانين بينهم نهى عابدين، خالد كمال، أحمد عبدالله، على صبحي، وعدد آخر من الفنانين.

أبطال تحت الوصاية

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة ومن بطولة كل من: منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.