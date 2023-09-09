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1037 وفاة حصيلة ضحايا زلزال المغرب حتى الآن
السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال المغرب .. الأمين العام للأمم المتحدة: مستعدون لتقديم المساعدة للمتضررين

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن "حزنه الشديد " بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب.

 

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زلزال المغرب.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 1037 وفاة وإصابة 1204

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بايدن يُعلّق على كارثة زلزال المغرب المُدمّر

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم جوتيريش اليوم السبت أن الأمين العام للأمم المتحدة "شعر بحزن عميق" عندما علم بالكارثة.

 

وأضاف المتحدث أن جوتيريش "يعرب عن تضامنه مع حكومة وشعب المغرب في تلك الأوقات الصعبة".

 

وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

 

وتابع أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم حكومة المغرب في جهودها لمساعدة السكان المتضررين.

 

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز بالمملكة إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

 

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