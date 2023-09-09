بايدن يُعلّق على كارثة زلزال المغرب المُدمّر

أعرب الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال المُدمّر الذي ضرب المغرب وأدى إلى مصرع أكثر من 800 شخص،حسبما أفادت صحيفة "بارون" الأمريكية، اليوم السبت.

وأضاف بايدن الذي يحضر قمة العشرين في الهند، إن الولايات المتحدة "مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية".

وقال في بيان "أشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح والدمار الذي سببه الزلزال في المغرب".

زلزال المغرب

وتابع "مشاعرنا وصلواتنا مع جميع المتضررين من هذه المحنة الرهيبة".

إسرائيل تعرض على المغرب تقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال المُدمّر

تقوم "تل أبيب"، بتحديد مواقع الإسرائيليين المتواجدين حاليًا في المغرب لمساعدتهم بعد الزلزال المُدمّر الذي ضرب البلاد مساء الجمعة، حسبما أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي ، "إيلي كوهين"، اليوم السبت.

وقال كوهين في بيان إن السلطات الإسرائيلية تريد مساعدة الإسرائيليين و"التواصل معهم والاطمئنان عليهم".

كما أشار كوهين إلى أن إسرائيل عرضت على السلطات المغربية تقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد.

بدوره، قال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي إنه في "أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية، أوعز وزير الدفاع الى كل من جيش الدفاع ووزارة الدفاع للاستعداد الفوري لتقديم مساعدة طارئة من خلال قوات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية".