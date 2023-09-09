محافظ الشرقية يُسلم 20 جهازاً كهربائياً للفتيات المقبلات على الزواج| صور

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 20 جهازًا كهربائيًا لعدد 10 عرائس من الفتيات غير القادرات واليتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بمختلف قري مراكز ومدن محافظة الشرقية، والمقدمة من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة علي قلوبهن، جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، وصباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ،واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجاً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير حياه كريمة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف قري ومراكز المحافظة لتوفير حياه كريمة لهن، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرة النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين المحافظة ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

ومن جانبها أعربت صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عن سعادتها بتواجدها بين أبناء الشرقية وتقديم أوجه الدعم للفتات المقبلات على الزواج من الاسر الأكثر احتياجا مقدمه الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للتعاون المثمر والبناء مع المؤسسة ورعاية الحالات المستحقة، مشيرة إلى أن ما تقدمه مؤسسة العربي لتنمية المجتمع اليوم لأبناء الشرقية في عيدهم القومي واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه ابناء المحافظة فمصرنا الغالية تستحق بذل كل غالٍ ونفيس وأن المرأة المصرية ستظل دائما في الريادة.

وقدمت الفتيات المستحقات الشكر لمحافظ الشرقية ولمؤسسة العربي لتنمية المجتمع لإستقبالهن اليوم بديوان عام المحافظة، وتوزيع الأجهزة الكهربائية عليهن وتوفير احتياجاتهن المعيشية ليحيوا حياة كريمة.

وأهدت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع درعا تذكارية لمحافظ الشرقية تقديرا لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموي،ة وتقديراً للدور المجتمعي لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

كما أهدى محافظ الشرقية درع المحافظة لنائب رئيس مجلس الإدارة، متمنيا للمؤسسة إدارة وعاملين دوام التوفيق والرقي.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد افتتح ملعب كرة قدم خماسي بمركز شباب قرية بني عامر التابعه لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمُقام على مساحة 1204 متر، بتكلفة مليون جنيه، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادية السياسية بالإهتمام بالشباب وتوفير كافة الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كافة المجالات المختلفة وممارسة الرياضة.

وتفقد محافظ الشرقية، الملعب وشاهد عروضاً للاعبي الكاراتية والتقي باللاعبين الناشئين والتقط معهم صوراً تذكارية، مشيداً بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الرياضية والمشاركة في المسابقات والبطولات الرياضية ورفع اسم الشرقية في كافة المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 29 مشروعات بقطاع الشباب والرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة اجمالية 3 مليون و200 ألف جنيه، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة وفي إطار اهتمام المحافظة بالشباب من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن .

ورافق محافظ الشرقية خلال الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.