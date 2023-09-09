حملة لرفع الإشغالات بشوارع نجع حمادى

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم السبت، باستمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظام والتنسيق والترتيب العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى الذى يليق بمدينة نجع حمادى.

واستهدفت حملة اليوم عددًا من شوارع المدينة وبالأخص منطقة الترعة الضمرانية وما حولها وملاحقة الباعة الجائلين مغتصبى الطرق العامة غير الملتزمين بتواجدهم بالسوق المؤقت بحديقة ١٥ مايو سوزان مبارك سابقا .

وشدد أنور، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الإشغالات أول بأول لتحسين مستوى النظافة العامة والنظام بالمدينة خلال الفترتين مشدداً على مسؤولى الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى على رفع كل الإشغالات التى تعرقل سير الماره والمركبات وتعكر صفو الشارع النجعاى.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكل الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة والإشغالات، والحفاظ على الوجهة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.