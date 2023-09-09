محافظ الشرقية يشهد التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بالعدوة| صور

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، والمُقامة على مساحة 1436 مترا، وذلك تمهيداً لافتتاحها رسمياً لتعمل بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 / اليوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، لتسهم وبشكل كبير في توفير كوب مياه نظيف لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وقدمت المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شرحاً تفصيلياً عن مكونات المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا لتوفير مياه شرب نظيفة لأهالي قري "العدوة - كفر حمودة – كفر عجية – الشبراوين".

وتفقد محافظ الشرقية مكونات المحطة والتي تعمل بنظام الترشيح الفائق مشيداً بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال بالمحطة والوصول إلى مشروع مياه شرب متكامل لخدمة قرى مركز ههيا.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز "الزقازيق – ههيا - الحسينية – فاقوس" بتكلفة إجمالية 2 مليار و600 ألف جنية، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

رافق المحافظ في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد افتتح اليوم السبت، مدرسة بيشة قايد الثانوية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والمقامة على مساحة 3407 أمتار ومكونة من 4 أدوار تضم 9 فصول مدرسية وحجرات "مدرسين - أخصائي اجتماعي – أخصائي نفسي - تربية موسيقية - إدراة وشبكات – كمبيوتر – مجالات – تحضير دروس - طبيب"، بالإضافة إلى مكتبة ومعمل مطور وبتكلفه إجمالية 7 مليون و651 ألف جنيه، وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

وتفقد محافظ الشرقية ومرافقوه حجرات الدراسة، مؤكدًا إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والاستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة، وذلك طبقاً للمنهج المدرسي وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

وخلال الافتتاح أعلن المحافظ الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح 41 مشروعا بإجمالي عدد فصول 495 فصلا وبتكلفة إجمالية 242 مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها وابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة.

ومن جانبهم عبر أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركته فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز الزقازيق.

رافق محافظ الشرقية خلال الافتتاح كل من: محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق.