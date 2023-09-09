الأردن والسعودية يشددان على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

شدد الأردن والسعودية على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، بمقر المجلس اليوم السبت، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.

وأكد الفايز ، خلال اللقاء، عمّق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه، بفضل توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحرصهما على تطوير علاقات البلدين في مختلف الجوانب وعلى الصعد كافة، مبينًا أن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، تقوم على أسس راسخة وثابتة لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين تعتبر مثالا يحتذى به، وتشكل أرضية مناسبة للتكامل والتنسيق العربي المشترك بما يخدم المصالح الثنائية، مؤكدًا أهمية تطوير آليات التعاون البرلماني بين مجلسي الأعيان والشورى، إضافة إلى أهمية التشاور المستمر حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية

ودعا الفايز إلى البناء على العلاقات الأردنية - السعودية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية، والتي تحتاج إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهها.

ولفت إلى التحديات التي تواجه الأردن بسبب موقعه الجيوسياسي ، إضافة إلى التحديات الاقتصادية بسبب الأوضاع المحيطة به وفي المنطقة.

وثمن الفايز مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة والمساندة للأردن، مؤكدًا بذات الوقت أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات السعودية.

ومن جانبه، أبدى رئيس مجلس الشورى السعودي حرص المجلس، على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر في ظل حرص واهتمام قيادتي البلدين.

وأكد حرصه على إدامة التواصل وتبادل الزيارات مع الجانب الأردني للاطلاع على فرص تعزيز التعاون المشترك في القطاعات المختلفة لا سيما البرلمانية والاقتصادية.

ودعا آل الشيخ إلى تزويد مجلس الشورى من خلال لجان مجلس الأعيان باحتياجات الأردن من المشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات ليصار على عرضها على السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف "العلاقات السعودية- الأردنية عميقة وقوية وتاريخية في مختلف المجالات، وهناك تنسيق وتشاور دائمان بين قيادتي البلدين، حول كل ما من شأنه البناء على العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية".

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأردنية- السعودية وسبل البناء عليها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والبرلمانية، وبحث أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية تفعيل العلاقات البرلمانية خدمة للمصالح المشتركة والقضايا العربية العادلة.