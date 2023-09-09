بيومي فؤاد وليلي علوي ثنائي ناجح بالسينما.. يتعاونان سويًا في "المستريحة"

يتعاون الفنان بيومي فؤاد مع الفنانة ليلى علوي فى فيلم جديد بعنوان “المستريحة”، في تكرار جديد لتعاونهما سويًا في السينما خلال السنوات الأخيرة، والعمل من إخراج خالد مرعي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في الفيلم من أجل انطلاق التصوير خلال نهاية الشهر الجاري.

وكان حقق الفنان بيومي فؤاد وليلى علوي نجاحًا كبيرًا بمشاركتهما بطولة أعمال فنية واحدة سواء بالسينما أو الدراما، وخطفا الأنظار بأخر فيلم لهما معًا وهو “شوجر دادي” الذي حصد إيرادات كبيرة بشباك التذاكر وقت عرضه.

من ناحية أخري، يشارك الفنان بيومى فؤاد والفنان محمود حافظ والفنانة زينة، فى فيلم “الإسكندراني” بطولة النجم أحمد العوضي، الذي من المقرر انطلاق التصوير يوم 13 سبتمبر فى حى الإسكندرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ثم ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم.

ومن المقرر أن يعلن فريق العمل على التصوير فى إحدى الدول الأوروبية التي لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

ونجد خلال أحداث العمل أن بيومى فؤاد يظهر بشخصية "على الإسكندرانى" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضى يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندرانى" وهو ابن بيومى فؤاد خلال الأحداث ويدخل فى عدة صراعات في حياته.

وكان تعاقد الفنان أحمد العوضي على لعب دور البطولة فى فيلم"الإسكندرانى"، وذلك بقيادة المخرج خالد يوسف.

أحمد العوضي وخالد يوسف

ويتعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويعرض لبيومي فؤاد حاليًا فيلمه “مندوب مبيعات” فى السينمات بمصر ودول الخليج.

وكانت طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي النهائي للفيلم، وتصدره ابطاله، بيومي فؤاد وأحمد فتحي.



الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه حامد صالح الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

قصة فيلم مندوب مبيعات

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية، حيث يسافر بيومي فؤاد إلى دبي ويتعرف على امرأة، ويعاني من فشل العلاقات العاطفية التي لا تكتمل بالزواج دائما، حتى يتعرّف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات بطولة بيومي فؤاد، وأيتن عامر، وأحمد فتحي، وإسلام إبراهيم، وهبة عبدالعزيز، ويسرا المسعود، وإيمان يوسف، ووائل عوني، وأيمن قنديل، ومنى فاروق، ولمياء كرم، تأليف وإخراج حامد صالح.