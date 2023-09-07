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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. تونس تواجه بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا

منتخب تونس
منتخب تونس

يستعد منتخب تونس لاستقبال ضيفه منتخب بوتسوانا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2024.

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ونجح منتخب تونس في حسم بطاقة تأهله رسميًا إلى نهائيات البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخب غينيا الاستوائية المتصدر.

وحقق منتخب تونس الفوز في 3 مباريات على غينيا الاستوائية وليبيا "ذهابًا وإيابا" بينما تعادل مع بوتسوانا، وتعرض للهزيمة على يد غينيا الاستوائية في الجولة الخامسة.

موعد مباراة تونس وبوتسوانا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة تونس ضد بوتسوانا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

وستذاع مباراة تونس ضد بوتسوانا عبر قناة beIN Sports HD 6 الحاصلة على حقوق نقل التصفيات بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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