بسبب الزلزال.. نجوى كرم ترفض الغناء بمدينة أكادير المغربية

اعتذرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن إحياء حفلها في ساحة الأمل بمدينة أكاديرالمغربية، عقب حدوث الزلازال حفاظا على سلامة الجماهير.



وانتشر فيديو للفنانة علي السوشيال ميديا أثناء صعود الفنانة نجوى كرم للمسرح للإعتذار عن إحياء الحفلة حيث قالت الفنانة : "من كل قلبي كنت جاية لحتى نقدم فرحة بتطال قلوب الكل لبلدي التاني المغرب، لكن الظرف يلي صار بدي أتأسف أنه أجانا تعليمات حفاظا على أمننا كلنا أنه نوقف الحفل".

حفل نجوى كرم

جدير بالذكر أن حفل الفنانة نجوى كرم كان ضمن فعاليات اليوم الثاني من حفلات "تيميتار" ، التي كان الجمهور في انتظارها منذ فترة طويلة .



وتردد بعض الأقاويل علي الميديا ، تؤكد أن الفنانة ألغت الحفل علي الرغم من أن المكان المتواجدين به لم يكن قريبا من مكان حدوث الزلازال إلا أنها رفضت أن تغني في حين أن هناك مئات الأشخاص يموتون بنفس البلد في نفس الوقت.



ووصفوا هذا الموقف بأنه تصرف راقي منها وزاد من احترام الفنانة وتقديرها .