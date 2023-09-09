الأهلي يتضامن مع الشعب المغربي بعد الزلزال المُدمر

أعلن النادي الأهلي عن وقوفه وتضامنه مع الشعب المغربي الشقيق، بعد الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق اليوم السبت.

وأكد النادي الأهلي في بيان رسمي عن وقوفه وتضامنه بجانب الشعب المغربي الشقيق.

وتابع الأهلي بيانه بإن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء وجماهير الأهلي، يتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأشقائنا بالمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة أمس.. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.. وأن يمنّ على المصابين من الأشقاء بالشفاء العاجل والصحة والعافية.

وكانت التقارير الإعلامية التي صدرت مؤخرًا قد أكدت بإن ضحايا الزلزال المغربي أدي لوفاة قرابة الألف شخص وإصابة العشرات..