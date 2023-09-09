تأجيل مباراة المغرب وليبيريا بسبب الزالزال

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، تأجيل مباراة المنتخب أمام ليبيريا، والتي كان مقرر لها مساء اليوم، السبت، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

جاء ذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المدن في المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال الاتحاد المغربي في بيانه: "تم تأجيل مباراة المنتخب ضد ليبيريا إلى وقت لاحق، بموافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الـ11 مع منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا، ويحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وحسم تأهله إلى نهائيات أمم أفريقيا التي ستقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن ما لا يقل عن 820 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة.