زلزال المغرب.. آخر تطورات أوضاع المصريين بمختلف المدن المغربية

كشف عدد من أبناء الجالية المصرية بالمغرب، عن آخر تطورات أوضاع المصريين المتواجدين بمختلف المدن المغربية، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة المغربية خلال الساعات الماضية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

وأكدوا على تواصلهم بالجميع وتدشين خلية طوارئ لمتابعة المصريين في مختلف المدن المغربية والاطمئنان عليهم بشأن الزلزال، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية بالمغرب.

ونوه أبناء الجالية المصرية بالمغرب، أنه لم يتم رصد أي إصابات أو وفيات بين المصريين المتواجدين بالمدن التي تعرضت للزلزال حتى الان، متمنيين السلامة للجميع.

وقد أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.