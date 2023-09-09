وزارة الرياضة تواصل منافسات مهرجان إبداع مراكز الشباب

واصلت وزارة الشباب والرياضة إقامة منافسات مهرجان إبداع مراكز الشباب والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، "إدارة التطوع"، حيث بدأت اليوم مسابقات مجال الفنون الشعبية بمشاركة محافظات دمياط، أسوان، قنا، السويس، الفيوم.

وقامت لجنة التحكيم المكونة من دكتور محمد الفرماوي، دكتورة أحلام يونس، دكتور عاطف عوض بتقييم اللوحات الاستعراضية المقدمة.

جدير بالذكر أن مسابقة إبداع مراكز الشباب للموسم الرابع تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من ٢ وحتى١٧ سبتمبر وتضم المجالات الآتية: "الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الإلكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي".