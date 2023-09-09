السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الرياضة تواصل منافسات مهرجان إبداع مراكز الشباب

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت وزارة الشباب والرياضة إقامة منافسات مهرجان إبداع مراكز الشباب والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، "إدارة التطوع"، حيث بدأت اليوم مسابقات مجال الفنون الشعبية بمشاركة محافظات دمياط، أسوان، قنا، السويس، الفيوم.
وقامت لجنة التحكيم المكونة من  دكتور محمد الفرماوي، دكتورة أحلام يونس، دكتور عاطف عوض بتقييم اللوحات الاستعراضية المقدمة.

جدير بالذكر أن مسابقة إبداع مراكز الشباب  للموسم الرابع تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من ٢ وحتى١٧  سبتمبر وتضم  المجالات الآتية: "الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الإلكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي".

مواد متعلقة

"الذكاء الاصطناعي والإبداع" مناقشة بمركز جمال عبدالناصر بالاسكندرية

توصيات صالون تواصل الأجيال على مائدة مجلس النقابة رؤساء التحرير .. تعرف عليها

تأجيل مباراة المغرب وليبيريا اليوم رسميًا
الجريدة الورقية