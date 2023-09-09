مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية يناقش الأزمات التى تواجه الممثلين

يقدم مركز جمال عبدالناصر الثقافي العرض المسرحي “آخر الشارع” العرض انتاج ورشتي الاخراج والكتابة المسرحية ضمن فاعليات نشاط المسرح بالمركز، والتي تقدم مشروع شهري تحت اسم "وسط الناس" آخر الشارع تأليف الراحل الكبير مؤمن عبده، دراماتورج محمد (ماندو) - ايمن الليثي - محمد نجله، تمثيل ايمن الليثي - هدير امين - محمد نجله، مخرج منفذ عرفة علي،تصميم ديكور سعاد اسماعيل ،تطوير و تنفيذ الديكور أسامة الهواري، مكياج و ماسكات مارينا مجدي،تعبير حركي محمد صلاح، تأليف موسيقي محمد خالد،تنفيذ موسيقي احمد امين، مابينج و اضاءة محمد المأموني، اخراج محمد نجله

ويناقش العرض الأزمات التي تواجه الممثلون في حياتهم المهنية، عن طريق بعض الترميز لهم بوجهي المسرح الضاحك والباكي، وترميز الاسماء بحروف ابجديه حتي يستطيع الترميز ان يكون ملم بجميع الفئات العمريه والنوعية، ويبدأ العرض بوجهين الضاحك والباكي، حيث يسترجعون ذكرياتهم علي خشبة المسرح الذي يتكون من صندوق علي عجلات سريعه الحركه تعبر عن المسرح ولكن بصورة مصغرة يكون بداخله جميع الاكسسوارات الخاصة ، وفي هذه الاجواء تدخل عليهم سيدة عجوز وهي رمز لروح المسرح التي ترشدهم الي طريقهم نحو اكتشاف مواهبهم وينتهي العرض حين يصل الرمزين الضاحك والباكي بمساعدة العجوز الي هدفهم المنشود.

وعن مخرج العرض الفنان محمد نجله هو ممثل و مخرج مسرحي سكندري ،حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية و حالياً طالب بكلية الآداب قسم الدراسات المسرحية جامعة الاسكندرية.شارك في العديد من العروض والمسرحيات وكذلك له خبرات في مجال الاخراج والكتابة المسرحية كما انه حائز على جائزتي احسن ممثل دور ثاني المركز الاول عن عرض فاندو و ليز ،وجائزة التميز في التمثيل المسرحي عن عرض حلم في ليلة بنص الصيف.