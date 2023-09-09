مشاهدة مباراة بلجيكا واذربيجان بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم أوروبا

مشاهدة مباراة بلجيكا واذربيجان بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم أوروبا، وفي إطار تصفيات أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024، يواجه منتخب بلجيكا تحديًا ثقيلًا حينما يزور ملعب دلغا أرينا لمواجهة منتخب إذربيجان يوم السبت 9 سبتمبر. بعد تحقيق فوز مهم على منتخب إستونيا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المرحلة السابقة، تصاعدت معنويات المنتخب البلجيكي وأصبح لديه سبع نقاط في المجموعة السادسة، محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب.

بلجيكا تدخل هذه المباراة بقوة وإصرار على تحقيق الفوز من أجل استمرارية نجاحاتها والمنافسة على الصدارة التي يحتلها منتخب النمسا برصيد 10 نقاط. يعول الفريق البلجيكي على قوته في الهجوم وصلابته في الدفاع، بالإضافة إلى وجود لاعبين مميزين مثل كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

من ناحية أخرى، يعاني منتخب إذربيجان من تراجع أداءه منذ بداية تصفيات اليورو، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات. إذربيجان يسعى اليوم لتصحيح المسار والعودة لنغمة الانتصارات لتفادي الهبوط إلى قاع الترتيب. ولكن هذا يتطلب من الفريق الإذربيجاني تحقيق تركيز كبير وأداء متميز لمنع نزيف النقاط وتحقيق النجاح المرجو.

موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

تبدأ أحداث مباراة بلجيكا وأذربيجان يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد أذربيجان في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب بلجيكا ضد منتخب أذربيجان يوم السبت المقبل 9-9-2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لهذا اللقاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منتخب بلجيكا

الأداء السابق: يدخل منتخب بلجيكا هذه المباراة بعد الفوز الكبير على إستونيا بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة، وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة بلجيكا وأذربيجان بث مباشر

الطموحات: بلجيكا تتمتع بفريق مميز ولاعبين ذوي خبرة عالية. يسعى المنتخب لتحقيق الانتصار للمضي قدمًا في التصفيات والاقتراب من المتصدر النمسا.

نقاط القوة: منتخب بلجيكا يتميز بهجوم قوي ودفاع صلب، ويملك لاعبين مميزين مثل كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

التحديات: قد تكون التحديات الرئيسية لبلجيكا في الاستمرار في تقديم أداء جيد وتفادي الاستهانة بمنتخب إذربيجان.