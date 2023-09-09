السبت 09 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الت

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تطبيق التأسيس العسكري لـ (100) مدرسة من مدارس التعليم الفني بدءاً من العام الدراسي 2023/2024 ، وتطوير المنظومة التعليمية من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة فضلاً عن تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أقصى استفادة علمية لكلا الجانبين .

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بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التي تعتمد على أحدث النظم الحديثة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

 من جانبه أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقوات المسلحة، مشيدًا بالانضباط والولاء والانتماء الذي لمسه عند زيارة عدد من المدارس الفنية التي تطبق التأهيل العسكري، حيث أكد أن الولاء والانتماء أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .
 

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