سامح سوني الخوانكي يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية الزمالك

تقدم سامح سوني الخوانكي، بأوراق ترشحه لإنتخابات نادى الزمالك 2023، فوق السن، حيث كانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات القلعة البيضاء.

وتم فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، على ان يستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وسبق وأن تقدم أمس الجمعة كل من، هاني العتال على منصب نائب الرئيس، و عبد المجيد سليم على منصب أمين الصندوق، وأحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن.

لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات الزمالك

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.