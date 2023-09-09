السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عبد العزيز مخيون ضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي

بوابة الوفد الإلكترونية

 يعقد صالون أوبرا دمنهور الثقافي لقاء بعنوان "صورة العائلة فى الدراما المصرية"، ويستضيف الفنان الكبير عبد العزيز مخيون وتحاوره الدكتوة هبة الاصولى تحت اشراف الفنان امين الصيرفى، وذلك فى السابعة مساء الإثنين 11 سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور، فى انطلاق فعاليات موسم النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

 

 ويتخلله فقرات فنية للمطرب احمد الريانى وفريق الفور كاتس، الذى يضم كارما، بهار، روان وفريدة.

 

يدور الحوار حول مشوار عبد العزيز مخيون الفنى وأهم اعماله وأبرز الشخصيات التى قام بأدائها من خلال الأعمال الدرامية المختلفة، كما يتم القاء الضوء على صورة العائلة فى الدراما المصرية ودور الفن فى معالجة مختلف قضايا المجتمع.

مواد متعلقة

رضوى الشربيني توجه رسالة حادة لطليقة حسن شاكوش بعد اعتذارها له.. فيديو

إيرادات فيلم العميل صفر في آخر ليلة عرض

إيرادات فيلم بيت الروبي في آخر ليلة عرض

"أناكوندا" تحصل على جائزة "الروح الجماعية" في"أيام فاجا" المسرحية بتونس

غنى معانا.. حفل تفاعلي للتخت العربي على مسرح الجمهورية

وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

دقيقة حداد على روح الفنان التونسي لسعد المحواشي بختام مهرجان المسرح التجريبي

مهرجان المسرح التجريبي يختتم دورته الثلاثين بحضور وزيرة الثقافة
الجريدة الورقية