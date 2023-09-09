1470 منشأة مائية للحماية من مخاطر السيول

أعلنت وزارة الموارد المائية والري تفاصيل خطتها للحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة، من خلال تنفيذ 1470 منشأة للحماية من أخطار السيول، كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت أخرى للحماية من أخطار السيول، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار التي يتم استخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه يجرى حاليا تنفيذ (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول في مخرات سيل أطفيح والديسمي والمنشى والودى بمحافظة الجيزة، وأعمال للحماية من أخطار السيول بوادي الجبو بمدينة ١٥ مايو بمحافظة القاهرة، وبمخر سيل سنور بمحافظة بني سويف، و(٣) عمليات بمخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا، وعدد (٢) عملية بعزبة الشيخ سعيد ووادى الإبراهيمى بمحافظة أسيوط، وعملية حماية بمنطقة وادى قصب بمحافظة سوهاج، ومصرف سيل أسوان الرئيسي بمحافظة أسوان، كما يجري حاليا إصدار أوامر الإسناد لعدد ٤ عمليات للحماية من السيول بإسنا بمنطقة وادي الكلاحين .

أنه يجرى تنفيذ عملية حماية مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وعملية الحماية بوادي بعبع لحماية مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وعملية حماية مدينة مرسى مطروح من خلال إنشاء سد أم لشطان، موضحا أنه يتم سنويًا تطهير مخرات السيول بعدد ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومترًا قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول دون أي عوائق .

كما تتم مواصلة المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة .