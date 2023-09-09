السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصحة العالمية تُصدر بيانًا عاجلاً حول زلزال المغرب المُدمّر

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أعلنت "منظمة الصحة العالمية"، أن زلزال المغرب المُدمّر أضر بـ 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، في نبأ عاجل لها.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن ما لا يقل عن 820 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

زلزال المغرب

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة، منذ قرن وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

زلزال المغرب المُدمّر.. ارتفاع جديد في عدد الضحايا والإصابات

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المُدمّر الذي ضرب "المغرب"، مساء أمس الجمعة، إلى إلى 822 قتيلاً و672 مُصابًا، حسبما أفاد "التلفزيون الرسمي المغربي"، اليوم السبت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

وقال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.

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