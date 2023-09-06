تامر أمين يطالب بتشييد دورات مياه في الطرق.. مش هنفضل طول العمر مزنوقين

قال الإعلامي تامر أمين، إن توجيه رئيس الوزراء بدراسة نشر أجهزة تعالج توقف القلب المفاجيء بالأماكن العامة يعكس دور الدولة في أهمية الحفاظ على المواطنين وتقديم الخدمة العامة لهم أينما كانوا سواء وأي كانت التكلفة.

وأضاف خلال تقديم برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن المواطنين سيكون رد فعلهم تجاه نشر الأجهزة إيجابي للغاية، وينتج حبًا وثقة بينهم وبين الحكومة ومسئولي الدولة، متمنيًا نشرها في أقرب وقت ممكن، فلا يوجد أغلى من الأرواح لكي نحافظ عليها.

تجارية رمزية

واستغل أمين القرار، بالمطالبة بتشييد دورات مياه في الطرق والميادين وبالقرب من محطات المواصلات العامة، منوهًا إلى أنها قمة حقوق الإنسان التي يجب أن يطالب بها المواطنون.

وأكد أن دورات المياه في الطرق إذا أنشئت يجب أن تكون كثيرة ونظيفة، وأن تكون تجارية رمزية على غرار الموجودة في أوروبا، مردفًا: “هناك تشيد من قبل البلديات، يمكن أن تشيد بالتعاون مع الأحياء لكنه لا يثق بها، حيث يثق بالأموات أكثر”، على حد قوله.

ولفت إلى أن دورات المياه في أوروبا يتم تنظيفها من خلال إيداع عملات معدنية قبل الدخول، مواصلًا: “مش هنقعد مزنوقين طول العمر، فرضا الناس هو جزء من رضا المجتمع”.