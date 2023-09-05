رسالة نارية من تامر أمين لـ محمد صلاح خوفًا من اتحاد جدة السعودي

عقب الإعلامي تامر أمين، على قرعة كأس العالم للأندية والتي جرت في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن تجنب النادي الأهلي مواجهة بطل أوروبا مانشستر سيتي، مضيفًا أنها نعمة كبيرة للغاية من الله.

ولفت إلى أن الأهلي لن يقابل مانشستر سيتي إلا في حالة لو فاز بكل المباريات ووصل إلى النهائي، وحينها “سيحلها 1000 حلال”، منوهًا إلى أن الشيء الصعب أوقع الأهلي أمام نادي اتحاد جدة السعودي، مؤكدًا أن خصوصية المباراة تنبع من الحساسية بين "الديربهات" المصرية السعودية في التوقيت الحالي، على حد وصفه.

ونوه إلى أن الديربي المصري السعودي في الفترات السابقة كان “سخن مولع نار”، يضاف عليه حالة التنافس بعد جلب السعودية لاعبين مشاهير بملايين الدولارات وضخ استثمارات ضخمة لإنعاش الدوري السعودي.

ولفت إلى أن المباراة ستزداد سخونة في حالة إذا ما ذهب محمد صلاح إلى اتحاد جدة قبل غلق ملف التعاقدات في الاتحاد السعودي، مردفًا: “هتبقى حاجة صعبة للغاية، ولن أنسى لصلاح الطعنة دي أبدًا”.

وأكمل خلال تقديم برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الاثنين: "لا أحب هذه المواجهة لأنها ستكون نارية ومولعة زيادة عن اللزوم.

قرعة كأس العالم للأندية:

وتحدد بشكل رسمي منافس الأهلي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، بعد إجراء قرعة البطولة اليوم الثلاثاء، وذلك في نسختها التي تحتضنها السعودية من 12 ديسمبر حتى 22.

أقيمت قرعة كأس العالم للأندية 2023 اليوم الثلاثاء في مدينة جدة السعودية، التي تستضيف البطولة.

أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع الفائز من مباراة الدوري التمهيدي بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الثاني من مونديال الأندية.

في حالة فوز الأهلي في الدور الثاني، يلتقي بطل أفريقيا في نصف النهائي مع ممثل أمريكا الجنوبية، الذي يتم تحديده في شهر نوفمبر المقبل.

في المقابل يلعب أوراوا الياباني بطل آسيا مع كلوب ليون المكسيكي ممثل أمريكا الشمالية في المواجهة الثانية بالدور الثاني.

يتأهل الفائز من لقاء أوراوا وليون لمواجهة مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي.

وبهذا لن يلتقي الأهلي مع مانشستر سيتي إلا في حالة بلوغ الفريقين المباراة النهائية.

من المقرر أن تقام منافسات المسابقة في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى يوم 22 من الشهر ذاته.