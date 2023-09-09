الهيئة الجيولوجية الأمريكية تُعلّق على زلزال المغرب

أعلنت "الهيئة الجيولوجية الأمريكية"، أن زلزال المغرب "المُدمّر"، كان غير مُتوقع وغير شائع في تلك المنطقة التي لم تشهد مثله مُنذ عام 1900، إذا تجاوزت قوته M6 على مقياس ريختر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وقالت الهيئة الجيولوجية الأمريكية عن الزلزال إن مركزه لم يكن عميقا نسبيا يبلغ 18.5 كيلومترا، وكان مركزه في جبال الأطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش، ووصلت ارتداداته إلى بعد 500 كيلومتر من موقعه.

وذكرت أن المغرب سجل في تاريخه تسعة زلازل بقوة M5.

وحذرت الهيئة الأمريكية من احتمال كبير لحدوث أضرار كبيرة جراء هذا الزلزال، مشيرة إلى أن الوضع قد يكون كارثيا نظرا إلى أن العديد من السكان في تلك المنطقة يعيشون في مبان معرضة بشدة للخطر خلال هذه الهزات الزلزالية.

زلزال المغرب.. فيديو مُروّع يُوثق لحظة وقوع الكارثة (شاهد)

نشرت وسائل الإعلام العربية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مُروّع" عن اللحظات الأولى للزلزال في المغرب مساء الجمعة.

ويظهر في الفيديو حالة الفزع والخوف والرعب عند عدد من الأشخاص لحظة وقوع الزلزال المُدمّر، ويُهرولون في كل اتجاه.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا والمُصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.