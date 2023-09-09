السبت 09 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وصول جثمان والدة الإعلامي تامر أمين لمسجد السلام بمدينة نصر

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

وصل جثمان والدة الإعلامي تامر أمين، إلى مسجد السلام بمدينة نصر، اليوم السبت، استعدادا لإقامة صلاة الجنازة عليها، ثم نقلها إلى مثواها الأخير.

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وفاة والدة تامر أمين 

وكانت والدة تامر، أمس الجمعة ، نقلت إلى إحدى المستشفيات بمدينة نصر لتلقي العلاج، لكن وفاتها المنية.

 

وأعلن الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» عن موعد تشييع الجنازة.

 

وقال عبد الراضي، وفق منشوره، «يشيع الجثمان ظهر غد من مسجد السلام في مدينة نصر. خالص العزاء للأستاذ تامر والعائلة الكريمة».

 

الإعلامي تامر أمين 

الإعلامي تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني، هو إعلامي مصري ولد في 10 سبتمبر عام 1971 في مدينة القاهرة، ودرس في كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية والإنجليزية وتخرج فيها عام 1996.

 مسجد السلام بمدينة نصر

نشأ الإعلامي تامر لأسرة إعلامية، فوالده هو الإعلامي المعروف أمين بسيوني، الذي شغل منصب رئيس الإذاعة المصرية ورئيس مجلس الأمناء الأسبق وعضو اتحاد الكتاب ونقابة المهن السينمائية والمهن التمثيلية، وتوفي عام 2016.

 

أما شقيقه فهو الإعلامي تامر هو المذيع علاء بسيوني مقدم البرامج الدينية، ووالدته هي الكاتبة الصحفية عفاف يحيى التي كانت تعمل صحفية في جريدة الأخبار. 

 

وكانت والدة الإعلامي تعاني من مشكلات صحية قبل أن توافيها المنية اليوم.

الإعلامي تامر أمين

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