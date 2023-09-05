الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عالم ومطرب وفنان.. تامر أمين يندب حظ العلماء بصورة لشقيق عمرو وأحمد سعد

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الإعلامي تامر أمين، إن أهم أهداف الإعلام والصحافة هو توعية الجماهير ومن ضمنها إعلاء قيمة العلم، مضيفًا أن معدي برنامجه بحثوا وفتشوا حتى توصلوا لعالم جليل لم يسمع عنه الشعب المصري مسبقًا وهو ميلاد موسى الذي له بصمة في أوروبا ومعروف في القارة العجوز بسبب أبحاثه في علوم التنمية البشرية.

ولفت إلى أن هولندا أدركت تأثيره واجتهاده؛ لذا كرمته بأرفع الأوسمة وهو الوسام الهولندي الملكي في عام 2021، منوهًا إلى أنها الدول الغربية مجتمعات تقدر العلم والعلماء والنجاح والتأثير.

ميلاد موسى

وتمنى خلال تقديم برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن تنتهج دول الشرق الأوسط أساليب البلدان الغربية في احترام العلم “الذي لا يأخذ حقه والعلماء لا يأخذون ذرة من حقهم الأدبي والمعنوي والاجتماعي وبالتالي يفشلون في أبحاثهم واختراعاتهم”، مشيرًا إلى أن العلماء ينحتون في الصخر ويبقون في الظل، وهذا قدرهم في العالم العربي.

txt

رسالة نارية من تامر أمين لـ محمد صلاح خوفًا من اتحاد جدة السعودي

txt

تامر أمين يفجر مفاجأة عن إمكانية انتقال محمد صلاح للدوري السعودي خلال ساعات

واستعرض الإعلامي تامر أمين صورة لأسرة في عائلة، ليدلل على حديثه، وهي صورة لثلاثة أشخاص وهم الفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد يتوسطهم الدكتور سامح سعد، مردفًا: “كل عرف أيوة موجود الفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد، أمال يا خويا مين اللي في وسطهم ده”.

وعقب: “الموجود في وسطهم أهمهم وأنجحهم وأكثرهم تأثيرًا وهو الدكتور سامح سعد قدر له أن يطلع عالم ليس له في الفن والطرب فأصبح غير مشهور ولا معروف، رغم أن الدكتور أحمد زويل قال عنه بأنه شاب موعود وله مستقبل باهر ومن الممكن أن يحصل على جائزة نوبل مثلما حصل عليه”، مواصلًا: “نحن أمام عالم استثنائي في الكيمياء وحصل على جائزة الدولة التقديرية”.

 

مواد متعلقة

رضوى الشربيني تفجر السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني..ارحموها طلع عينها (تفاصيل)

هل ابنة أحمد سعد سبب طلاقه لزوجته علياء بسيوني؟|تفاصيل جديدة تحسم جدل الخيانة

بسمة وهبة تحذر أحمد سعد من أسلوب الكتف الزوجي: زوجتك شالتك وشيكتك

أحمد سعد.. 4 زيجات فاشلة بدأت بحب وغزل وانتهت بوجع وفراق

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني..وطليقته تفضح أسرار الانفصال: طلعت ولا تسوى (شاهد)

"دب دب" لـ أحمد سعد تحقق المليون الأول على يوتيوب

أحمد سعد يحيي حفل غنائي بأحد المولات الشهيرة بالقاهرة

الجريدة الورقية