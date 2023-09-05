عالم ومطرب وفنان.. تامر أمين يندب حظ العلماء بصورة لشقيق عمرو وأحمد سعد

قال الإعلامي تامر أمين، إن أهم أهداف الإعلام والصحافة هو توعية الجماهير ومن ضمنها إعلاء قيمة العلم، مضيفًا أن معدي برنامجه بحثوا وفتشوا حتى توصلوا لعالم جليل لم يسمع عنه الشعب المصري مسبقًا وهو ميلاد موسى الذي له بصمة في أوروبا ومعروف في القارة العجوز بسبب أبحاثه في علوم التنمية البشرية.

ولفت إلى أن هولندا أدركت تأثيره واجتهاده؛ لذا كرمته بأرفع الأوسمة وهو الوسام الهولندي الملكي في عام 2021، منوهًا إلى أنها الدول الغربية مجتمعات تقدر العلم والعلماء والنجاح والتأثير.

ميلاد موسى

وتمنى خلال تقديم برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن تنتهج دول الشرق الأوسط أساليب البلدان الغربية في احترام العلم “الذي لا يأخذ حقه والعلماء لا يأخذون ذرة من حقهم الأدبي والمعنوي والاجتماعي وبالتالي يفشلون في أبحاثهم واختراعاتهم”، مشيرًا إلى أن العلماء ينحتون في الصخر ويبقون في الظل، وهذا قدرهم في العالم العربي.

واستعرض الإعلامي تامر أمين صورة لأسرة في عائلة، ليدلل على حديثه، وهي صورة لثلاثة أشخاص وهم الفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد يتوسطهم الدكتور سامح سعد، مردفًا: “كل عرف أيوة موجود الفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد، أمال يا خويا مين اللي في وسطهم ده”.

وعقب: “الموجود في وسطهم أهمهم وأنجحهم وأكثرهم تأثيرًا وهو الدكتور سامح سعد قدر له أن يطلع عالم ليس له في الفن والطرب فأصبح غير مشهور ولا معروف، رغم أن الدكتور أحمد زويل قال عنه بأنه شاب موعود وله مستقبل باهر ومن الممكن أن يحصل على جائزة نوبل مثلما حصل عليه”، مواصلًا: “نحن أمام عالم استثنائي في الكيمياء وحصل على جائزة الدولة التقديرية”.