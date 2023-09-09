"100 يوم صحة" للكشف المبكر عن الأمراض بمديرية عمل السويس

استضافت مديرية العمل بمحافظة السويس، عيادتين متنقلتين تابعتين لمديرية الصحة والسكان ضمن حملة "100 يوم صحة" والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان وتهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الاصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات الأمراض المزمنة منها السكر والضغط، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة.

"100 يوم صحة"

وقال حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس، إن المبادرة تضمنت الكشف الطبي علي الموظفين، كما جرى تنظيم ندوة توعية من المتخصصين والفريق الطبي للتوعية بأهمية الفحص الذاتي والاكتشاف المبكر للأورام، وخدمات الصحة الإنجابية، مثل تنظيم الأسرة وصحة المرأة و خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم نظمتها إدارة شئون المرأة و تكافؤ الفرص بالمديرية.

كما جرت عمليات الكشف وسحب العينات مجاناً من خلال فريق طبي متخصص، بالتعاون مع مديرية الصحة، ومنوهًا إلى تلك المبادرات ساهمت أيضًا فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن، وتقديم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والخدمات العلاجية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، سواء الكشف المبكر أو الخدمات العلاجية.