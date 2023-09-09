أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر، إستقرارا في الأسعار بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة، مع توافر المعروض.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت انخفاض أسعار بعض الأنواع في نهاية حركة البيع والشراء مساء أمس الجمعة في سوق الفيوم العمومي للخضر والفاكهة، وكافة الشوادر الرئيسية.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والشوادر، والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ومنها سوق السبت الأسبوعي بمدينة سنورس، وكذلك السويقات بقرى ومراكز الفيوم، وذلك بالرغم من توافر المعروض، وتصدر الخيار والبصل والبطاطس قائمة الارتفاعات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 15 جنيها و 25 جنيها للبصل الأحمر و14 جنيها للبطاطس، و15 جنيها للخيار و13 جنيها للقثاء و22 جنيها للبامية و 25 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة و10 جنيهات لكيلو الليمون، و8 جنيهات للباذنجان الأسود والأبيض و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر، و20 جنيها للبصل الأصفر، و10 جنيهات للملوخية، و15 جنيها للجزر، و25 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء، و30 جنيها لكيلو الثوم، وتم بيع كيلو الزيتون تفاحي وعجيزي بمبلغ 25 جنيها، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 5 جنيهات.

توافر المعروض من الفاكهة وكيلو العنب البناتي ب25 جنيها في الفيوم

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والاصفر مبلغ 40 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيها، ومبلغ 15 جنيها للموز، و15 جنيها للعنب الفراولة و25 جنيها للبناتي، و60 جنيها للبطيخ كبير الحجم، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 20 إلى 55 جنيها للكيلو، و15 جنيها للتين الرمادي، و 30 جنيها للخوخ.و 35 جنيها للبلح البارحي، و15 جنيها للبلح الزغلول و20 جنيها للجوافة.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار بقرى ومراكز الفيوم.