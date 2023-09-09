مفاجأة في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9/ 9

استقرت العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم السبت، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية العاملة في مصر.

وحرصًا من بوابة الوفد على نشر ما يهتم به القارئ ويبحث عنه نرصد لكم في سياق السطور التالية أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري:

سعر الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 33.00 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.40 جنيه للشراء، 38.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 99.91 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وسجل الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.