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مصر تحصل على شهادة "جينيس" للتوعية بالسرطان
السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأة في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9/ 9

العملات
العملات

استقرت العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم السبت، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية العاملة في مصر.

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أسعار العملات الأوروبية والعربية في منتصف تعاملات اليوم الجمعة بماكينات الـATM

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وحرصًا من بوابة الوفد على نشر ما يهتم به القارئ ويبحث عنه نرصد لكم في سياق السطور التالية أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري:

سعر الدولار الأمريكي  

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبي

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 33.00 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني 

سجل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.40 جنيه للشراء، 38.57 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 99.91 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي 

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

 

سعر الريال القطري 

وسجل الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني 

وسجل الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

الجريدة الورقية