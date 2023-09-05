سقطت بـ16 مليون جنيه.. كواليس ضبط أخطر عصابة لتجارة العملات

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بسقط في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لقيامهما بالاتجار في العملات الاجنبية بالمخالفة للقانون خارج السوق المصرفي ،وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية طائلة قدرت بـ 16مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالاتجار في العملات، بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون.



الاتجار في العملات ..أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما (مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه) ، حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، يحمل جنسية إحدى الدول)، بأنه قام بالإتفاق مع (أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد") لإستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عبر وسطاء بالقاهرة ، وحال وصوله لإستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص إدعوا بأنهم "رجال شرطة" قاموا بإصطحابه إلى دائرة القسم ، وأرغموه على التواصل هاتفياً مع (الشخص المتواجد خارج البلاد) والإدعاء بإستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر ، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى المشار إليه ، قاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى عملات (أجنبية ومحلية) .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات (محلية وأجنبية "مقلدين") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لصالح آخر، وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية

كما أقروا بتحصلهم على المبالغ المالية المقلدة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة ، له معلومات جنائية) "تم ضبطه" بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين .. وبمواجهته أقر بتحصله عليها من آخر مقيم بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز "لاب توب" - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - كمية من عقود أراضى وعقارات خالية من البيانات - عدد 5 بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة - عدد 17جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة) وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المبالغ المالية للنصب على المواطنين ، وبإستدعاء المجنى عليه حضر وتعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة.

، شخصين لقيامهما بالاتجار في العملات الاجنبية بالمخالفة للقانون خارج السوق المصرفي ،وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية طائلة قدرت بـ 16مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون.

أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما (مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه) ، حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي واقعة آخرى كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، يحمل جنسية إحدى الدول)، بأنه قام بالإتفاق مع (أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد") لإستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عبر وسطاء بالقاهرة ، وحال وصوله لإستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص إدعوا بأنهم "رجال شرطة" قاموا بإصطحابه إلى دائرة القسم ، وأرغموه على التواصل هاتفياً مع (الشخص المتواجد خارج البلاد) والإدعاء بإستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر ، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى المشار إليه ، قاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى عملات (أجنبية ومحلية) .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات (محلية وأجنبية "مقلدين") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لصالح آخر ، وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية

كما أقروا بتحصلهم على المبالغ المالية المقلدة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة ، له معلومات جنائية) "تم ضبطه" بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين .. وبمواجهته أقر بتحصله عليها من آخر مقيم بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز "لاب توب" - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - كمية من عقود أراضى وعقارات خالية من البيانات - عدد 5 بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة - عدد 17جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة) وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المبالغ المالية للنصب على المواطنين ، وبإستدعاء المجنى عليه حضر وتعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.