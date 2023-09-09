اليوم.. محاكمة شقيقين وصديقهم لإتهامهم في الشروع بإنهاء حياة شخص وزوجته بإمبابة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة شقيقين وصديقهما، لاتهامهم بالشروع في انهاء حياة شخص وزوجته وإشعال النيران في شقتهما بمنطقة إمبابة، وذلك بسبب خلافات الميراث.

كما أسندت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 2080 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أن "ح. م"، 47 سنة، وشقيقه "م. ح" ، 40 سنة، وصديقهما "ع. م"، 19 سنة، في يوم 26 فبراير الماضي، شرعوا في إنهاء حياة "أ. م"، وزوجته "د.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ازهاق روحهما وأعدوا لهذا الغرض أدوات زجاجة بنزين استخدموها في وضع النار عمدا بمسكنهما، قاصدين بذلك إنهاء حياتهم، إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إطفاء الحريق بمحل الواقعة.

كما اضافت التحقيقات، أن المتهمين أشعلو النيران في مسكن المجني عليهما عمدا، وذلك بأن قام المتهم الثالث بسكب "بنزين" تحصل عليه من المتهم الثاني، وأشعلا النيران في "ورقة" وألقياها بمحل الواقعة حال وجود المتهم الأول رفقتهما للشد من أزرهما، فامتدت ألسنة اللهب إلى داخل المسكن، ونتج عن ذلك حريق محتويات الشقة بالكامل التي قدرت بنحو 300 ألف جنيه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة زجاجة بنزين دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية التي استخدموها في ارتكاب الجرائم موضوع الإقامات السابقة.

عقربة إنهاء حياة شخص

يُعرَّف القتل العمد بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري علي : من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين

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