"أناكوندا" تحصل على جائزة "الروح الجماعية" في"أيام فاجا" المسرحية بتونس

تمكنت فرقة اناكوندا المسرحية بقنا التابعة لمؤسسة س للثقافة والابداع ، من الفوز بجائزة "الروح الجماعية" فى الدورة العاشرة من مهرجان أيام فاجا العربية للمسرح، دورة الفنان أحمد الكشباطى بمدينة باجة فى دولة تونس والتى اقيمت خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر الحالى.. عن عرض "القيد".

وتسلم الجائزة نيابة عن الفرقة المصرية لسفرها قبل اعلان جوائز المهرجان، صفوان الكشباطى رئيس المهرجان، الذى قدم التحية للفرقة المصرية حاملا درع التكريم وعلم مصر.

شارك فى المهرجان عدد من الدول العربية وهى تونس والعراق والمغرب وموريتانيا وفلسطين وسلطنة عمان و الجزائر وليبيا.

وعرض "القيد" يدور عن العادات والتقاليد فى صعيد مصر بطولة عبد الرحيم عطا، عبد الرحمن عطا، يوسف محمد، مدحت محمد، محمد فارس، خالد على، كارم عطا، من تأليف وإخراج محمد موسى.

وجاءت مشاركة الفرقة فى هذا المهرجان بعد النجاح الكبير الذى حققته الفرقة فى مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربى بمدينة طبرقة فى تونس،خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضى .. بمشاركة دول تونس والسودان والجزائر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مصر.

وقد حصلت فرقة «أناكوندا» فى مهرجان "طبرقة" على الجائزة الكبرى ودرع التميز وشهادة تقدير خاصة من لجنة التحكيم لأعضاء الفرقة عن عرض «القيد»، وأهدتِ الفرقة الجائزة لروح الراحل الدكتور محمود بكري ابن محافظة قنا لدعمه الفرقة التي حصدتِ الجوائز في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

كما تم تكريم الناقد الفني هيثم الهواري -رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، رئيس مؤسسة «س» للثقافة والإبداع- من مصر، والمخرج المسرحي صابر الحامي من تونس، والكاتب المسرحي محمد بويش من الجزائر.

وجاءت مشاركة فرقة «أناكوندا» التابعة لمؤسسة "س" للثقافة والإبداع التى يترأسها الناقد المسرحى هيثم الهوارى، وبرعاية وزارة الثقافة تحت قيادة الدكتورة نيفين الكيلاني وقطاع العلاقات الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم.. والتي تأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانفتاح وتبادل الثقافات مع الدول العربية والقارة الإفريقية التي ننتمي إليها.

فرقة «أناكوندا» حصدت عبر تاريخها العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها: جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كيمت المسرحي بدار الأوبرا بالقاهرة عام 2015، وفي عام 2016 حصدت جوائز مهرجان مسرح الجنوب في دورته الأولى بالأقصر، حيث حصلت على جوائز: أول عرض، أول إخراج، أول سينوغرافيا، أول تمثيل رجال، وأول تمثيل نساء.

كما شاركت عام 2019 فى مهرجان ليساسفة المسرحي بالمغرب وحصلت على المركز الثاني، وكذلك مشاركتها في مهرجان كينيا الدولي وحصلت على عدة جوائز في المهرجان.