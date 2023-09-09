غنى معانا.. حفل تفاعلي للتخت العربي على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة التخت العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض، حفل تفاعلى يقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت على مسرح الجمهورية، تحت عنوان غنى معانا.

ويضم 40 عمل من اشهر مؤلفات الطرب يؤديها الجمهور مع مطربى الفرقة منها جانا الهوا، سواح، اول مره تحب ياقلبي، الهوا هوايا، احلف بسماها، سيرة الحب، الف ليلة وليلة، دارت الايام، انا في انتظارك، الهوا غلاب، كل ده كان ليه، ست الحبايب، ثلاث سلامات، جميل واسمر، ساكن في حى السيدة، ما بيسالش عليا، بين شطين وميه، بهيه، ياحبيبتي يامصر، لولا الملامة، على رمش عيونها، يااغلى اسم في الوجود وغيرها.

جدير بالذكر أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية ، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين ، احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010 .