نيمار "راقص السامبا" يتصدر ترتيب هدافي البرازيل تاريخيًا

أصبح البرازيلي نيمار نجم منتخب البرازيل الهداف التاريخي لنجوم السامبا بعد تخطيه رقم الأسطورة الراحل بيليه عقب تسجيله هدفين بمباراة البرازيل وبوليفيا التى انتهت بنتيجة 5 ـ 1، بتصفيات كأس العالم 2026.

نيمار يتصدر ترتيب هدافي السامبا تاريخيًا

نيمار يتخطي بيليه ويتصدر ترتيب هدافي البرازيل

نيمار يحطم رقم الأسطورة البرازيلية بيليه

تصريحات نيمار

وتحدث نيمار فى تصريحاته عقب انتهاء المباراة قائلاً:" اعتلي صدارة ترتيب هدافي المنتخب البرازيلي عبر التاريخ، لكنى ليس أفضل من الأسطورة الراحل بيليه".

وأعتلي النجم البرازيلي نيمار، ضداربة ترتيب هدافى المنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفا، فيما يأتى الراحل بيليه فى المركز الثانى برصيد 77 هدفا.

وتسلم نيمار، درع الهداف التاريخي لمنتخب السامبا، من جانب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريجيز

وحقق منتخب البرازيل فوزا ثقيلا على نظيره البوليفي 5-1 في مستهل مشوارهما في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأمريكا.

فيديو.. خماسية البرازيل في شباك بوليفيا

أهداف مباراة البرازيل و بوليفيا

أحرز رودريجو هدفين فى الدقيقتين 24 ، 53، رافينيا هدف فى الدقيقة 47، ووقع نيمار حضوره فى المباراة وسجل هدفين في الدقيقتين 61 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتهى المباراة بخماسية مقابل هدف وحيد.

وأحرز هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب اللبوليفى اللاعب فيكتور أبريجو فى الدقيقة 78 من عمر اللقاء.