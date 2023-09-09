محافظ جنوب سيناء يعتمد 70 منحة مجانية للطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، نتائج ترشيحات المحافظة لبعض المنح الدراسية الجامعية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بالعام الدراسي 2022 – 2023، وذلك للدراسة بمنع مجانية بالكامل في بعض الجامعات الخاصة الأهلية، نتيجة التنسيق والتواصل المستمر بين المحافظ ومسؤولي هذه الجامعات.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد المنح بلغ 70 منحة بينهم بالكامل، و5 منح بنسبة تخفيض 50%، داخل 12 جامعة خاصة وأهلية، وذلك بهدف تخفيف العبء على أولياء أمور الطلاب، ومساعدتهم لاستكمال دراستهم الجامعة على أعلى المستويات الدراسية، ليصبحوا كوادر بشرية فعالة على أرض المحافظة، وتقديم الخدمات في كافة المجالات للمواطنين.

وأوضح أنه جرى توفير هذه المنح بواقع، 5 منح بجامعة الأهرام الكندية، و4 منح بجامعة نيوجيزة، 2 منحة بجامعة هليوبوليس، و3 منح بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و7 منح بجامعة سيناء، و4 منح بجامعة 6 أكتوبر، و9 منح بجامعة بدر، و8 منح بالجامعة البريطانية، و10 منح بجامعة حورس، و8 منح بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و5 منح بمعهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر، وجميع هذه المنح مجانية بالكامل، إضافة إلى 5 منح بجامعة الملك سلمان بنسبة تخفيض 50%.

وقدم المحافظ، التهاني للطلاب وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق.