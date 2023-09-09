رياضة الشرقية تُعلن جدول ومواعيد دوري مراكز الشباب" النسخة العاشرة "

أعلنت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، جدول دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة حيث تم اجراء قرعة دوري مراكز الشباب بحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة ولفيف من الشخصيات العامة الرياضية بمحافظة الشرقية.

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، أن دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعبر عن مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية في رعاية واكتشاف الموهوبين في رياضة كرة القدم، مما يعود بالايجاب على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجذب قطاع كبير من محبي كرة القدم كونها اللعبة الشعبية الأولى في مصر.

فضلا عن الاهتمام بالرياضات الفردية، وما أثمرت عنه خطة واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة من نتائج في مختلف الألعاب الفردية على الصعيد المحلي والدولي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب ستحظى بإهتمام ورعاية من خلال مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، وسيتم توفير جميع الإمكانيات المتاحة والموارد اللازمة داخل مراكز الشباب لنجاح النسخة العاشر مع توفير كل عوامل الأمن والسلامة للاعبين والجماهير أثناء اجراء المبارايات على ملاعب مراكز الشباب.

وألمح عبد العظيم أن النسخة العاشرة تتميز بتكوين منتخب من قوام الفرق المشاركة بالدوري من خلال لجنة فنية لقياس المستوى الفني والمهاري لجميع اللاعبين، لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.