إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير بكفرالشيخ

أكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، أنه تم إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، من خلال المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا بالتعاون مع الخبراء الاستشاريين المكلفين بإعداد الدراسة، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، ومسئولى مجلس مدينة مسير.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الدراسة تمت لكافة القطاعات "العمرانية - الاجتماعية -الاقتصادية-البنية الأساسية" علي ثلاثة مراحل، مرحلة دراسة الوضع الراهن للمدينة ومرحلة إعداد الرؤية المستقبلية للمدينة، وتم الانتهاء من المرحلتين ونتج عنها تحديد حدود الحيز العمراني للمدينة حتى عام الهدف 2035، وتم اعتماده من اللجنة الدائمة، لإعتماد الأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، ليشمل مسير ومنية مسير، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتم الانتهاء من وضع الرؤية المستقبلية لمدينة مسير، مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات، ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية، الأمر الذي يتواءم مع توجهات الدولة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف نورالدين، أنه تم دراسة وعرض المرحلة الثالثة وهي مرحلة إعداد المخطط الاستراتيجي العام، لتشمل أهم القضايا والمحددات والامكانيات للتنمية شاملة ميزانية استعمالات الأراضي، وشبكة الطرق والمشروعات المقترحة والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة.

وجه محافظ كفرالشيخ، بمراعاة ومراجعة كافة الملاحظات في لوحات المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، تمهيدا للعرض في جلسة الاستماع القادمة بمدينة مسير، واستكمال باقي إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة من وزير الإسكان والمرافق طبقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.