أعنف الزلازل في تاريخ المغرب.. تفاصيل

زلزال المغرب.. ضرب، اليوم السبت، زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية، حيث خرج عدد هائل من سكان مجموعة من المدن المغربية من أكادير إلى الرباط، في الوقت الراهن، إلى الشوارع المجاورة لمنازلهم، بعدما شعروا بالزلزال.

وطالبت وزارة الدفاع المغربية، في بيان، المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتواجد في أماكن آمنة؛ خشية وقوع هزات ارتدادية.

وأدى الزلزال الى وفاة ما يقرب من 296 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين نقلوا إلى المستشفى كحصيلة أولوية للزلزال

وذكرت الجهات المعنية أنها ستعلن التفاصيل، في وقت لاحق.

وترصد "بوابة الوفد الالكترونية"، أعنف الزلازل التى تعرضت لها المغرب:-

في عام 1960، ضرب زلزال مدينة أكادير في المغرب بقوة 5.7 درجات.

يُعد هذا الزلزال أحد أخطر الزلازل التي تعرضت لها المملكة في تاريخها، حيث تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص ووقوع خسائر مادية تُقدر بنحو 300 مليون دولار.

في عام 2004، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات مدينة الحسيمة في المغرب، أسفر عن مقتل 629 شخصًا وإصابة 926 آخرين، وتسبب في انهيار حوالي 2500 مبنى، ويعد هذا الزلزال واحدًا من أكبر الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها المغرب في تلك الفترة.

وفي سبتمبر 2023: زلزال بقوة 7 درجات يضرب وسط المغرب وتسبب في مقتل 300 شخص على الأقل الآن.

زلزال لشبونة يبقى أقوى الزلازل التي ضربت شمال المغرب سنة 1775، حيث قدرت قوته بـ 9 درجات على مقياس ريختر