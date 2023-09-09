زلزال المغرب.. سقوط مئذنة مسجد بسبب الهزة الأرضية القوية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسقوط مئذنة مسجد بسبب الهزة الأرضية القوية التي ضربت المغرب.

أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز نواحي مراكش، وقعت على الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة التي سجلت على عمق 8 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا وخط الطول 8.413 درجة غربا.

وتحدث شهود عيان، في تصريحات صحفية، عن انهيار عدد من المباني بالمناطق العتيقة في بعض المدن، وتصدع بنايات أخرى.

ولم يتأكد حتى الآن وجود خسائر في الأرواح.