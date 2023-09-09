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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البرازيل تقسو على بوليفيا بخماسية في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

حقق منتخب البرازيل الفوز على نظيره البوليفي بنتيجة 5-1 في أولى مواجهات المنتخبين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأمريكا الجنوبية.

 أهداف مباراة البرازيل و بوليفيا

أحرز رودريجو هدفين فى الدقيقتين 24 ، 53، رافينيا هدف فى الدقيقة 47، ووقع نيمار حضوره فى المباراة وسجل هدفين في الدقيقتين 61 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتهى المباراة بخماسية مقابل هدف وحيد.

وأحرز هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب اللبوليفى اللاعب فيكتور أبريجو فى الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وتواجه البرازيل منتخب بيرو فى المواجهة الثانية التى تجمع المنتخبين بالتصفيات يوم الثلاثاء القادم.

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