رئيس قصور الثقافة يشهد ختام مهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية ويكرم المشاركين

شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 23، مساء اليوم الجمعة، بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية نائبا عن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وشيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية، وعدد من وفود الدول المشاركة، وسط حضور جماهيري كبير.

بدأت فعاليات الحفل الختامي الذي أخرجه الفنان هشام عطوة، بتقديم عرض فني لكل فرقة من فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان،

وكانت البداية مع فرقة القلوب البيضاء لذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، ثم فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وتوالت عروض فرق أسوان، والهند، وملوي، ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وسيرلانكا، ومطروح، ورومانيا، الشرقية، والعريش، وإندونيسيا، والأقصر، والمكسيك، والحرية الإسكندرية، وكنعان الفلسطينية، وسوهاج. أعقب ذلك استعراض فني جماعي للفرق المشاركة على أنغام أغنية "نورت مصر" كلمات وألحان محمد مصطفى.

تكريم المشاركين

وفي ختام الحفل قام رئيس هيئة قصور الثقافة ونائب المحافظ بتكريم الفرق المشاركة بالمهرجان وتسليمهم درع الهيئة، كما تم تكريم عدد من رموز الثقافة وهم عبد الرحمن نور الدين رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي الأسبق، ومؤسس فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، والفنان أسامة الملواني مدرب فرقة ملوي السابق، وتكريم اسم الفنان الراحل عاطف عبد الحميد مدرب فرقة العريش، واسم الفنان الراحل ياسر فتحي مطرب فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وعدد من قيادات المحافظة.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة.

وقدم المهرجان منذ انطلاقه في الثاني من سبتمبر الحالي بديفيليه فني، ثم افتتاحه الرسمي في اليوم التالي، لوحة فنية مبهجة من الفنون الشعبية التي شاركت بها 17 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، وأقيمت فعاليات قصور الثقافة بالمهرجان بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

وقد شهد المهرجان ضمن فعالياته ندوة علمية حول "استلهام وتوظيف التراث في فرق الفنون الشعبية" قدمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وقدمت العروض على مسارح نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين.