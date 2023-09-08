جامعة الأقصر تحصد المركز الثاني بـ«الأنشطة الفرانكفونية» لمكتبة الإسكندرية

حصد طلاب وطالبات قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن، المركز الثاني بالأنشطة المقدمة فى تدريب الدورة الثالثة والثلاثين، بمركز الأنشطة الفرانكفونية، بالاشتراك مع الجامعات المصرية FEFUE، والذي أقيمت فعالياته في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 7سبتمبر 2023، تحت رعاية الاستاذ الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الاقصر.

مثل الجامعة الطالب حازم أشرف السيد، وحصلت كل من الطالبتين: عفاف ياسر المنشاوى، ونور عادل محمد، على لقب أفضل طالب بالأنشطة الفرانكفونية لهذا التدريب على مستوى الجامعات المشاركة فى هذه الدورة.

وهنىء الدكتور حمدي حسين، طلاب الجامعة لما حققوه من مشاركة متميزة في التدريب؛ وتحقيقهم نتائج تليق بجامعة الأقصر، موجهًا لهم الشكر ولكل القائمين على دعمهم، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير الدعم اللازم لكل أبنائها من الطلاب بما يهييء لهم المناخ الملائم للتنافس بكافة الأنشطة مع أقرانهم بالجامعات الأخرى.

واعربت الدكتورة إلهام عيسى منسق النشاط مع مركز الفرانكفونية، عن مدى تميز طلاب جامعة الاقصر المستمر خلال الفترة السابقة وتألقهم الملحوظ وسط الجامعات المصرية، موجهة الشكر للدكتورة اروى أحمد، عضو الهيئة المعاونة بكلية الألسن.

فيما قدمت الدكتورة مروة الصحن، مدير مركز الأنشطة الفرانكفونية، كلمة الشكر لجامعة الأقصر، والتى تحرص على المشاركة وكذلك الكلية والقسم الداعمين دائما للأنشطة الفرانكفونية للطلاب، فضلًا عن آداء الطلاب المتميز.