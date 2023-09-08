الأمم المتحدة تكشف حقيقة تقرير "صحيفة ألمانية" حول مقترحات جوتيريش لروسيا

نفت "الأمم المتحدة"، صحة ما جاء في تقرير صحيفة "بيلد" الألمانية حول مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لروسيا بشأن استئناف صفقة الحبوب، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن "تفسيرات المعلومات في مقال "بيلد" غير صحيحة. ويفترض فيها أن الحديث يدور حول أننا نحاول إيجاد طريق للالتفاف على العقوبات. وهذا غير صحيح".

وصول الأغذية والأسمدة الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية

وتابع: "قبل عام بدأ الأمين العام ببذل الجهود من أجل ضمان وصول الأغذية والأسمدة الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية. وهو تحدث عن ذلك بشكل علني أكثر من مرة".

وأضاف: "أود التأكيد كذلك أن الحديث لا يدور عن رفع العقوبات. ومن المهم أن نتذكر أن الأغذية والأسمدة الروسية تم استثناؤها من العقوبات. ويحاول الأمين العام، بما في ذلك من خلال مبادرة البحر الأسود ومذكرة التفاهم مع روسيا، إيجاد الإمكانية لزيادة تصدير الأغذية والأسمدة من البلدين على أن يعمل في ظروف العقوبات القائمة".

وأشار إلى أن "نقطة خلاف أخرى مرتبطة بأن الأمم المتحدة توفر بشكل ما إمكانيات لروسيا للتحايل على العقوبات. ولو كان الأمر كذلك، لكان علينا أن نتوقع أي بيان إيجابي من قبل وزارة الخارجية الروسية. وأنتم لم تروه، أليس كذلك؟".

وكانت صحيفة "بيلد" قد أفادت بأن الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته إلى موسكو وافق على الشروط الروسية الأساسية لاستئناف صفقة الحبوب، وخاصة رفع العقوبات عن مصرف "روس سيلخوز بنك" الروسي وإعادة دمجه بنظام "سويفت" للتعاملات المصرفية.