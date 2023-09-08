دلالات حضور مصر قمة العشرين.. أستاذ اقتصاد يوضح

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى الهند استعداد لحضور قمة مجموعة العشرين G20""، التي ستعقد بمدينة نيودلهي، والتي جاءت تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.

حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة العشرين

وعلق الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، على دعوة مصر لحضور قمة العشرين، مشددًا على أن دعوة مصر لحضور قمة العشرين المقرر اقامتها في العاصمة الهندية، يعطي دلالة إلى أن الدولة المصرية تتعامل بشكل متوازن مع العالم.

وأوضح أنه كان في الأمس القريب انضمام مصر إلى تكتل البريكس واليوم يحضر الرئيس السيسي قمة العشرين بالهند، وهو ما يؤكد إيمان العالم بأن الدولة المصرية باتت المتحدث الرسمي فعليًا باسم العالم النامي، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”.

ونوة بأن قضية المناخ من بين أهم القضايا التي سيتم إثارتها خلال قمة العشرين، وكذلك إمكانية دعم الدول وتعويض الدول المتقدمة للدول للنامية، مشيرًا الى أن مصر كانت قد أثارت تلك القضية خلال قمة المناخ.

ومن المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تسهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.

رسالة الرئيس السيسي في قمة العشرين

كما سيؤكد الرئيس السيسي، ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلاً عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.