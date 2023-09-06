في عيدهم الـ 71.. خبير يكشف جهود الدولة لدعم الفلاحين

قال حسين أبو صدام ، نقيب عام الفلاحين، إن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بالفلاح المصري ولاسيما خلال السنوات الاخيرة في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أنها وضعت الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم وتدشين المشروعات القومية التي تساعدهم على ذلك منها مشروعات التوسع الافقي في استصلاح الأراضي الزراعية ومشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي ومستقبل مصر والريف المصري.

جهود الدولة لدعم الفلاح

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة تسعى لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة ذات الانتاجية العالية وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الافكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الامراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.

حسين ابو صدام - نقيب عام الفلاحين

تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية

وذكر نقيب عام الفلاحين، أن الدولة قامت بتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعيه للقضاء علي ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح، وكذلك أوقفت الدوله ضريبة الأطيان الزراعية منذ 6 سنوات وألغت ديون بعض المتعثرين لدي البنك الزراعي المصري، لتخفيف الاعباء عن الفلاحين طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

دعم الفلاحين

وأفاد، أن الدولة اتجهت لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والري ليحصلوا على أكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلي والانواع المناسبة وكيفية الوقاية من الامراض، وكذلك اتجهت الدوله لنطوير القطاع الزراعي ورقمنته من خلال نظام تكويد المحاصيل والحيازة المميكنة وتسجيل المواشي ودعم الفلاحين ماديًا من خلال القروض الميسرة كقرض البتلو، وبدات في تغيير نظم الزراعة والري الي طرق حديثة مثل الزراعة داخل الصوب والري بالتنقيط والرش بالاضافة إلى آلاف المشاريع والمبادرات التي تهدف لتحسين معيشة الفلاح منها مبادرة حياة كريمة هي الجائزه الكبري لفلاحين مصر بتطوير مكان اقامتهم ومعيشتهم بالقري المصرية وامداد القري بكل مقومات الحياة العصرية من غاز طبيعي وصرف صحي وبناء مدارس ومستشفيات وتمهيد الطرق وتوصيل الكهرباء وبناء مصانع لتشغيل الشباب والاهتمام بأطفال الريف والمرأه المعيلة، على حد قوله.

عيد الفلاح المصري

وتحتفي مصر في التاسع من سبتمبر من كل عام بعيد الفلاح المصري تكريمًا لدوره في تطوير الزراعة والاقتصاد والأمن الغذائي، والذي يوافق هذا اليوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952م.