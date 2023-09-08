تعرض شخصان للإصابة بعيار ناري بالكتف والجبهة، وذلك بعد قيام عاطل بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش تجاههما، أثناء استقلالهما توك توك، وأثناء مرورهما على كوبري ميت الحلوج بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية، لنشوب خلافات مالية بينهما وبين المتهم وتم نقل المصابين لمستشفى دكرنس المركزي لتلقي العلاج.

خلافات مالية وراء إصابة شخصين بعيار ناري بالدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس المركزي، لمأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول كل من: "إبراهيم السيد إسماعيل"29 عاما، مقيم مركز منية النصر، سائق، مصاب بطلق ناري بالكتف الأيمن، و"محمد محمد إبراهيم العدوي"، 30 عاما، سائق ومصاب بجروح بالجبهة، "ادعاء تعدي من شخص بطلق ناري.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء مرور المصابان يستقلان توك توك بناحية كوبري ميت الحلوج نشب خلاف بينهما وآخر يدعى "محمود أحمد محمود مسعود"، 24 عاما، وذلك لوجود خلافات مالية بينهم، نتج على إثرها استخرج المتهم فرد خرطوش وأطلق تجاههما عيار ناري مما ادى الى إصابتهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر 16183 جنح مركز شرطة دكرنس وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالبحر الأحمر

كما أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة ملاكى، مع أخرى نقل بطريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقي العلاج .

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالكيلو 50 طريق رأس غارب الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من نيفرت لطيف لطفى 39 سنة "كدمات متفرقة بالجسم والوجه"، روماني فوزى ميخائيل 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، بيرلى رومانى فوزى 5 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، بيير رومانى فوزى 7 سنوات "كدمات متفرقة بالجسم"، جيمى جابر حنا 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم".