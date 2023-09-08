الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 08:41 م 9/8/2023 8:41:03 PM

كانت لى مع والدى المرحوم ممدوح الليثى لقاءات عديدة وحوارات كثيرة حول طريقة إدارته لأمور العمل فى قطاع الإنتاج إبان كان رئيساً لقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأذكر أننى فى يوم من أيام رمضان فى عام 2010 كنا نجلس بعد الإفطار سوياً وسألته كيف استطعت أن تحقق هذا النجاح الكبير فى إنتاج هذه الأعمال المتميزة لسنوات طويلة فى رمضان فى التليفزيون المصري؟ وكان الحوار أشبه بحوار صحفى أكثر منه حوارًا عائليًا؛ لأن والدى فى تلك اللحظات نسى أنه الأب وبدأ يتحدث معى كأنه المسئول، فقال لى «يا عمرو أنا بشتغل باستراتيجية محددة الإنتاج، أولاً أراعى فى هذه الاستراتيجية تنوع الأذواق لدى الجمهور المصري، ثانياً الأهداف التى يجب أن أحققها من إنتاج هذه الأعمال.. فقاطعته قائلاً: أهداف! أى أهداف تتحدث عنها؟ فقال لى «أى عمل درامى يتم إنتاجه يجب أن يكون له هدف ويكون له قيمة، وعلى سبيل المثال يا عمرو، عندما قمت بإنتاج ليالى الحلمية كان الهدف من إنتاج ليالى الحلمية هو التأريخ لتاريخ مصر المعاصر فى مسلسل يحمل الخلفية السياسية وبين طياته قضايا اجتماعية لفترة من أهم فترات مصر منذ عهد الملك فاروق وحتى عهد الرئيس مبارك. وعندما أنتجتُ مسلسل رأفت الهجان طُلب منى من المخابرات العامة المصرية إنتاج مسلسل يشحذ الهمم ويقوى الانتماء لدى الشباب، وبدأ الأستاذ صالح مرسى فى البحث فى ملفات المخابرات العامة حتى وجدنا شخصية رفعت الجمال التى أنتجت باسم رأفت الهجان، وكان له هذا الهدف، ويأتى فى المرحلة التانية اختيار العناصر الإنتاجية المتميزة، وعندما أنتجت مسلسل «عمر بن عبد العزيز» كنت مؤمنًا أنه لا بديل عن وجود مسلسل قيمى دينى؛ لذلك قمت باختيار الكاتب الكبير عبد السلام أمين لكتابة هذا المسلسل والفنان نور الشريف الذى كان رافضاً لأداء الدور فى البداية، لكنى ضغطت عليه وأقنعته، والآن نور يعتبر هذا المسلسل من أهم الأعمال التى قدمها فى حياته. وعندما قدمت مسلسل «المال والبنون» كان هناك هدف قيم هو فكرة كيف نعالج قضايا المجتمع وكيف أن القيم المادية طغت على القيم الإنسانية، ومن خلال هذا المنطلق قمت بشراء هذا المسلسل وكان مملوكاً لجهة إنتاجية أخرى، واتفقت مع الكاتب الكبير محمد جلال عبد القوى ليقوم بتحويله إلى مسلسل درامى فى جزءين، وعندما قمت بإنتاج مسلسل بوابة الحلوانى كان الهدف منه إبراز تاريخ مصر كاملاً فى فترة من أهم الفترات التاريخية فى تاريخ مصر؛ ولذلك كان اختيارى للكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن ليقوم بكتابة هذا المسلسل لأنه يجيد هذه النوعية، وأساس نجاح أى عمل فنى هو الورق..

وللحديث بقية