زد 2009 يهزم الأهلي ببطولة الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق النادي الاهلي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولي لبطولة دوري الجمهورية ، والتي أقيمت بملعب الاهلي تحت قيادة كابتن شادي هشام المدير الفني للفريق.

واحرز هدف الفوز لفريق زد الاعب السيد محمد ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين علي توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الأداء اليوم والفوز وطالبهم بضرورة الاستمرار لحصد البطولة .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :

دكتور شادى هشام مدير فنى

كابتن احمد على مدرب عام

كابتن عمر ابوالسعود مدرب

كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس

كابتن احمد هندى ادارى

محلل فني كابتن ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات شهاب احمد