يمدك بالنشاط.. طريقة عمل زبادي بالفراولة والبسكويت

في الإفطار يحتاج الجميع لوجبة صحية تحطيهم النشاط المطلوب لممارسة يومهم بشكل حيوي وتساعدهم على التركيز، لذلك نقدم لك طريقة عمل زبادي الفراولة بالبسكويت.



المقادير

-بسكويت : 2 باكيت (مطحون)

- الزبدة : نصف اصبع (طرية)

- القشطة : 2 ملعقة كبيرة

- زبادي : علبتين (صغيرة الحجم)

- سكر : ملعقة كبيرة

- حليب بودرة : 2 كوب

- جبنة : 2 قطعة (مثلثات)

- حليب : كوب (حليب فراولة)

- كريم كراميل : مغلف

- الفراولة : حسب الرغبة (شرائح طازجة / للتزيين)

طريقة تحضير زبادي بالفراولة والبسكويت

في وعاء ضعي البسكويت المطحون، وأضيفي له الزبدة والقشطة، واخلطي المكونات حتى تتجانس.

رصّي خليط البسكويت في صينية فرن.

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخلطي الزبادي مع السكر، والحليب، والجبن، حتى تتجانس المكونات.

وزعي مزيج الزبادي فوق طبقة البسكويت في الصينية، وأدخليها إلى الفرن من أعلى فقط حتى تتماسك قليلاً.

في قدر على النار، ضعي حليب الفراولة والكريم الكراميل واتركيه حتى يغلي المزيج، ثم ارفعي القدر عن النار، واتركيه جانباً حتى يبرد، ثم وزعي المزيج فوق طبقة الزبادي بالتساوي.

ضعي صينية زبادي الفراولة في الثلاجة حتى تبرد، ثم زينيها بشرائح الفراولة وقدميها باردة.